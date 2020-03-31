https://static.news.ru/photo/3905766c-733e-11ea-9504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные следственные изоляторы временно прекратили вывозить содержащихся в них подозреваемых на следственные мероприятия и судебные заседания из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

Помимо этого, во всех СИЗО приостановлен приём посылок и передач.

Из-за распространения коронавируса с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введен режим особых условий. В этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные мероприятия, — пояснили в пресс-службе ФСИН.

Кроме того, согласно мерам профилактики распространения COVID-19, к подозреваемым запрещён доступ адвокатов, следователей и других посетителей. В ведомстве также обратили внимание на то, что введённый со вторника режим будет действовать до особого распоряжения.

Число заболевших коронавирусом жителей России увеличилось за сутки на 500 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, заражены в стране теперь 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 17 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания.

Как писал NEWS.ru, ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.