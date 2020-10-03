Источник объяснил, чем вызвано загрязнение воды на Камчатке

https://static.news.ru/photo/fd7dd5f2-056a-11eb-86f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По предварительным данным, загрязнение воды на Халактырском пляже произошло из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом рассказал инсайдер в экстренных службах Дальневосточного региона.

Мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но, по предварительным данным, это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведётся поиск, — отметил собеседник ТАСС.

Тревогу забили российские сёрферы. Они сообщили, что вода у камчатского побережья загрязнена, а на берегу чувствуется химический запах. Люди при этом жаловались на резь в глазах. Позже в Сети появилось видео с большим количеством мёртвой рыбы и моллюсков, выброшенных на берег.

Пробы воды показали превышение количества нефтепродуктов и высокую концентрацию фенола. Что стало причиной загрязнения побережья Камчатки, официально пока не сообщалось.

Как писал NEWS.ru, ранее Минобороны опровергло информацию о загрязнении воды на Камчатке Тихоокеанским флотом.