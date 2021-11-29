Искавшая метеориты экспедиция застряла в Кейптауне из-за «омикрона»

Группа учёных из Екатеринбурга не может покинуть Африку из-за нового штамма коронавируса — «омикрон», рассказал главный научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета Виктор Гроховский. Искавшая в Антарктиде метеориты экспедиция пытается покинуть континент любыми возможными способами, пишет «КП-Екатеринбург».

Это была вторая антарктическая экспедиция Уральского федерального университета. Она проводилась за счёт спонсора. Команда в шесть человек. Все подготовленные — альпинисты и космонавт среди них. Им очень не повезло, — отметил Гроховский.

По его словам, экспедиция работала над поиском метеоритов в Антарктиде всего один день из-за плохой погоды. Неудача настигла экспедицию и после возвращения в Африку: учёные не могут покинуть континент из-за нового штамма коронавируса — «омикрона».

Сегодня прислали СМС: «Пытаемся решить вопрос с вылетом хоть куда-нибудь», — резюмировал Гроховский.

Ранее вирусологи заявили, что «омикрон» мог уже попасть в Россию. В качестве защиты от новой мутации COVID врачи порекомендовали россиянам соблюдать масочный режим и делать прививки.