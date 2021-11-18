Иркутянка нашла свою дочь в Англии спустя 29 лет после ссоры
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:13, 18 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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69-летняя жительница Иркутска спустя пять лет поисков нашла свою дочь в Англии: 29 лет назад та ушла из дома после ссоры и не вернулась. Тем не менее, женщины не стремятся к воссоединению, пишет «КП-Иркутск».
В 1992 году мать и её 20-летняя дочь сильно поссорились, после чего молодая девушка ушла из квартиры, напоследок заявив, что родительница её больше не увидит. После чего девушка действительно пропала, однако мать решила подать заявление в полицию только в 2016 году. В итоге дочь нашли спустя пять лет в Англии при помощи Интерпола.
Сотрудники Интерпола направили сотни запросов в различные страны мира. Искали иркутянку на 5 континентах, и продолжительная кропотливая работа принесла свои плоды — коллеги из Англии сообщили, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Тем не менее, дочь и мать не стремятся к воссоединению и даже встрече: по данным источника, знакомого с этой ситуацией, женщины по-прежнему не хотят друг друга видеть.
Ранее силовики из Чечни и Дагестана разыскали и насильно увезли чеченку на родину. Девушка скрывалась на кризисной квартире из-за насилия в семье.