Instagram заблокировал страницу властей ХМАО из-за жалоб пользователей
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:32, 24 сентября 2021
Фото: pexels.com
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Аккаунт департамента труда и занятости населения ХМАО в Instagram оказался заблокирован. По словам сотрудников, это могло произойти из-за многочисленных жалоб пользователей, сообщает «Политика Сегодня».
Как считают чиновники, пользователи соцсети, вероятно, решили, что этот аккаунт фейковый.
Настоятельно просим вас не жаловаться на нашу страничку, ведь мы стараемся для вас, — обратились власти к гражданам на официальном сайте администрации Югры.
В ведомстве также сообщили, что из-за блокировки страницы они вынуждены теперь перенести на неопределённое время прямой эфир с исполняющим обязанности директора департамента труда и занятости населения ХМАО — Югры Валерием Леонидовичем Беспояско.
Ранее сообщалось, что редакция сайта КПРФ получила письмо от Роскомнадзора с предупреждением о возможной блокировке страницы. Причиной стал анонс акции протеста в связи с результатами выборов в России. В результате на сайте пропала информация об акции протеста. Однако сведения о предстоящей встрече с депутатами, которая не требует согласования, сохранились. Кроме того, на странице остались «призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста».