Instagram заблокировал страницу властей ХМАО из-за жалоб пользователей

Аккаунт департамента труда и занятости населения ХМАО в Instagram оказался заблокирован. По словам сотрудников, это могло произойти из-за многочисленных жалоб пользователей, сообщает «Политика Сегодня».

Как считают чиновники, пользователи соцсети, вероятно, решили, что этот аккаунт фейковый.

Настоятельно просим вас не жаловаться на нашу страничку, ведь мы стараемся для вас, — обратились власти к гражданам на официальном сайте администрации Югры.

В ведомстве также сообщили, что из-за блокировки страницы они вынуждены теперь перенести на неопределённое время прямой эфир с исполняющим обязанности директора департамента труда и занятости населения ХМАО — Югры Валерием Леонидовичем Беспояско.