IKEA возобновит работу магазинов в Подмосковье 25 июня

https://static.news.ru/photo/6a943b4e-b602-11ea-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская IKEA 25 июня возобновит работу своих магазинов в Московской области — в Химках и в Котельниках. Магазины этой компании уже открылись в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе.

В четверг, 25 июня, для посетителей откроются магазины «ИКЕА Химки» и «ИКЕА Белая Дача», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено. Это необходимо, чтобы оградить сотрудников и покупателей от заражения коронавирусной инфекцией. Загруженность магазинов будет отображаться на российском сайте сети, а перед входом при максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей подождать своей очереди. Кроме того, в магазины будут пускать только посетителей в медицинских масках.

Как писал NEWS.ru, в июле в Московской области снимут все ограничения, оставив лишь одно правило: носить в определённых местах маски. Губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, что торговые центры в регионе начнут работать с 25 июня, а с 1 июля откроются все спортивные сооружения. Ранее сообщалось, что спортивные объекты Подмосковья смогут вернуться к работе после уведомления регионального Министерства физической культуры и спорта и органа местного самоуправления. При этом загрузка фитнес-центра не должна превышать 25% от максимальной.

На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся коронавирусом в мире: с начала пандемии выявлен 606 881 случай коронавируса, 368 822 человека выздоровели, скончались 8513 пациентов.

За прошедшие 24 часа на территории России медицинские специалисты выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 24 июня сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Жертвами пандемии в России за сутки стали 154 пациента, выздоровели — 12 393.