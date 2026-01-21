Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР Сотрудники Нацполиции Украины силой вывозят детей из Дружковки и Краматорска ДНР

Представители подразделения «Белые ангелы» Национальной полиции Украины принудительно эвакуируют детей из нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о Краматорске и Дружковке.

«Белый ангел» активно ведет принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки. В случае отказа родителей детей вывозят насильно, их дальнейшая судьба неизвестна, — отметил собеседник агентства.

Формирование образовалось на Украине в конце февраля 2022 года. Оно получило свое название из-за белого цвета машины скорой помощи, которая используется сотрудниками украинской полиции в целях конспирации. По данным источников, в апреле 2022 года «Белые ангелы» перешли под неофициальный контроль СБУ.

Ранее сообщалось, что «Белые ангелы» угрожали жителю ДНР вывезти его детей в Болгарию за отказ покинуть дом добровольно. Как рассказала дочь мужчины, беженка из Ставков, активисты также угрожали родителю расправой и призывом в ТЦК.

До этого стало известно, что представители «Белых ангелов» вместе с военнослужащими ВСУ похищали жителей Красноармейска прямо из домов и вывозили на оккупированную Киевом территорию. Жертв задерживали целыми семьями, включая детей.