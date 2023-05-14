Хвост от беспилотника нашли вблизи военного аэродрома под Курском SHOT: в Курской области вблизи военного аэродром нашли хвост от беспилотника

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что в Курской области вблизи военного аэродрома была найдена хвостовая часть беспилотника. По информации канала, к нему была привязана одна стропа от парашюта. В материале говорится, что пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, хвостовая часть дрона была найдена вечером 13 мая в поселке Халино Курской области. В пяти километрах от места обнаружения «хвоста» находится военный аэродром. Кому именно принадлежал беспилотник, неизвестно. По факту произошедшего проводится проверка.

11 мая SHOT сообщал, что на трассе недалеко от Железногорска Курской области упал беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

10 мая Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.