Хозяином покусавшей девочку овчарки оказался академик РАН

Фото: Mikhail Dyagtyarev/Russian Look/Global Look Press

Хозяином овчарки, покусавшей в Подмосковье школьницу, оказался академик РАН Александр Жученко. В интервью «360» он объяснил, что собака не нападала на ребенка, а пыталась достать другого пса, который был с девочкой. В итоге овчарка ученого оцарапала девочке ухо когтем. Мужчина отметил, что это первый случай, когда ему не удалось удержать свою собаку.

Собака не убегала от меня, я ее держал на поводке. Она рванула к маленькому йоркширу. Овчарка пыталась достать другую собачку, которая была с девочкой. Я предотвратил нападение на ребенка, вовремя перехватил свою собаку, — сообщил Жученко.

Академик утверждает, что живущая у него овчарка спокойная. У нее отдельный вольер, а на улице она всегда гуляет на поводке. Это первый случай, когда ученому не удалось удержать пса. По словам мужчины, у него не хватило сил из-за болезни. Недавно академик перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.

Ученый признался, что сожалеет о произошедшем и переживает за ребенка. Он добавил, что пытается связаться с родителями девочки и уже специально обратился через дознавателя с письменной просьбой, чтобы извиниться и по возможности помочь.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов установили личность хозяина овчарки, которая покусала 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино в Подмосковье. Напомним, что инцидент произошел 17 сентября. Как сообщалось, агрессивная собака сорвалась с поводка хозяина и напала на школьницу. Она прокусила ей челюсть и порвала ухо.