В Хабаровске, видимо, не совсем смирились с утратой в прошлом году статуса неофициальной столицы Дальнего Востока и ДВФО. Как мы помним, после неожиданной победы на местных губернаторских выборах кандидата от ЛДПР Сергея Фургала уходивший губернатор Вячеслав Шпорт пригрозил, что город может лишиться своего привилегированного статуса. И как в воду глядел.

Именно в это время на новом витке выборов в Приморском крае их фаворит Олег Кожемяко пообещал землякам, что вскоре аппарат полномочного президента и представительства многих федеральных ведомств переедут к ним из Хабаровска. И так и случилось. Владивосток окончательно превратился в витрину региона с его постоянными международными форумами, выставками и новым, с иголочки, федеральным университетом.

Понятно, что жест этот, скорее, символический. Но для Хабаровска, в котором ещё в 20-х годах размещался штаб Дальневосточного военного округа, такой поворот стал болезненным. Престиж города был поколеблен. Не удивительно, что теперь, накануне выборов региональных и муниципальных, мэр Хабаровска Сергей Кравчук выдвинул идею превращения мегаполиса в город федерального значения наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем.

Мысль, конечно, интересная. Особенно, учитывая, что мэр представляет «Единую Россию», а губернатор — ЛДПР. А тут предлагается придать Хабаровску статус субъекта федерации, подобно остальным трем городам, и как бы разделить его с областью размером с добрую Францию. Известно ведь, что города федерального значения подписывали федеративный договор. Имеют особую форму самоуправления, включая в себя муниципальные образования. В Москве их, к примеру, 146, а в Севастополе −10.

Сергей Кравчук khabarovskadm.ru

Однако сторонники приобщения к такому статусу Хабаровска объясняют свой проект необходимостью придания более динамичного импульса развитию всего региона. И ни в коем случае не связывают его с межпартийными разногласиями и обидами. По их мнению, Владивосток не слишком удачно расположен — вблизи китайской границы, на некоем географическом «балконе». А вот Хабаровск имеет в этом смысле куда более выигрышную географию и мог бы выступать своеобразным коммуникатором, связывая в единое целое и Магадан, и Якутию. Да и гордый ныне Владивосток. О Колыме мы не упоминаем из-за известных ассоциаций.

Правда, ради такого проекта необходимы значительные вложения в логистику и инфраструктуру. Притом, что новый хабаровский аэропорт уже вскоре будет принят в эксплуатацию. Но необходимо построить надёжные дороги на Север — в Якутию, в Магадан, на Запад — в Благовещенск и, может, железнодорожные пути. И все эти новые пути мог ли бы паутинкой сходиться в Хабаровске, где, к слову, уже развёрнут мощный региональный логистический центр «Почты России».

Действительно, рассуждают сторонники рождения нового города федерального значения, нельзя же, чтобы и впредь Россия буквально висела на тонкой ниточке Транссиба. Необходимы новые центры коммуникаций колоссального региона страны, связывающие воедино её важнейшие части. И Хабаровск, мол, давно созрел для такой роли.

Вопрос только в том, не останется такой вариант развития города и региона одним из предвыборных лозунгов, о котором забудут, сославшись на объективные обстоятельства, как только будут посчитаны голоса на довыборах в Госдуму и в региональное законодательное собрание.