Губернаторский вальс пока окончен?

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время общения с прессой после церемонии представления нового главы региона правительству области

Если судить по циркулировавшей в кулуарах информации, то как раз на текущей неделе и планировалось в основном закончить все губернаторские перемещения. Дальше — начало сельскохозяйственных работ, затем подготовка летне-осенней избирательной кампании. Да, и грядущие президентские выборы также диктуют необходимость стабильности в регионах. Недаром вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику, уже предупредили о подготовке старта главной предвыборной кампании. Не говоря уже о продолжении СВО, которая также не создает предпосылок для массового губернаторопада. Тот самый случай нецелесообразности смены коней на исторической переправе.

Тем не менее, уже мартовские замены глав регионов дают разнообразную пищу для стратегических выводов. Прежде всего, комментаторы обратили внимание на тот факт, что сначала был отставлен смоленский губернатор, представлявший историческое кадровое ядро ЛДПР, а затем Омск покинул Александр Бурков, выходец из «Справедливой России». Причем партиям не предложили никакой компенсации. Видимо, сочтено достаточным, что либерал-демократов в губернаторском корпусе продолжает представлять «хабаровчанин» Михаил Дегтярев, а справедливороссов — глава Чувашии Олег Николаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Но, судя по всему, прежние жесты «доброй воли» в адрес парламентских прокси-оппозиционеров принадлежат прошлому. Уходящая политическая натура. Кстати, речь упорно шла и о возможном уходе главы Хакасии Валентина Коновалова, победа которого на выборах в свое время оказалась сюрпризом даже для верхушки КПРФ. Однако, есть информация, что в непростом регионе будут конкурентные выборы.

Отставку же главы Чукотки Романа Копина, классического единоросса, сменившего в свое время на этом посту самого Абрамовича, можно объяснить желанием встряхнуть ситуацию после 15 лет его правления и, возможно, намерением использовать опыт опытного политика на других фронтах. Не исключено, что даже на недавно включенных в состав страны территориях Новороссии.

Кстати, о Новороссии. Естественно, сразу бросилось в глаза непростое совпадение. Получается, что работа на новых территориях уже стала немаловажной строкой в биографии и нового «чукотца» Владислава Кузнецова, и и.о. главы Омской области Виталия Хоценко.

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости 15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Кузнецовым. Указом президента РФ Владислав Кузнецов назначен исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа

Иными словами, помимо уже традиционных козырей вновь выдвигаемых глав регионов — работа в регионах и на федеральном уровне, диплом «курсов губернаторов» в РАНХиГС — весомым аргументом в пользу такого продолжения карьеры становится и «горнило» работы в органах власти ДНР и ЛНР. Трудно судить о том, насколько и в дальнейшем такой критерий стажировки в экстремальных прифронтовых условиях станет особенно важным аргументом при выдвижении кандидатур новых региональных лидеров. Все-таки основа — широкая компетенция кандидата. Но от губернаторов все настойчивее требуется умение проявлять инициативу в решении местных проблем, не апеллируя по каждому сложному случаю к Москве. А в Новороссии реально приобретается абсолютно бесценный опыт экстремального управления.

Заодно выдвижение Хоценко и Кузнецова дало повод лишний раз поговорить о возможности формировании принципиально новой элиты страны без «испуганных патриотов» и лицемеров с запасными аэродромами по всему Западу, которые на публике говорят одно, а в своем кругу нечто полностью противоположное. А о том, что СВО может стать серьезным социальным лифтом, в том числе в сфере политики и госуправления, говорят все увереннее.

Впрочем, есть еще вопросы по некоторым губернаторам, которым переизбираться осенью, но которые еще не были приглашены на встречу с президентом, которая обычно воспринимается как «благословение» на борьбу за новый мандат.