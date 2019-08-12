https://static.news.ru/photo/302f511a-bcf1-11e9-804b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал исполнительной и представительной власти города Ачинска/vk.com/nashach

Администрация Красноярского края выплатит по 10 тысяч рублей всем, кого из-за взрывов боеприпасов эвакуировали из деревни Каменка в Ачинском районе. Такое обещание дал губернатор Александр Усс.

По его словам, эту сумму получат все жители, вне зависимости от того, насколько сильно пострадали их дома, передаёт « Интерфакс ».

5 и 9 августа, как писал News.ru, на складе войсковой части 74008 произошло две серии взрывов. После первой погиб один человек и 14 пострадали. После второй травмы получили 18 человек. Позднее в региональном Минздраве сообщили, что общее число пострадавших под Ачинском увеличилось до 33 человек.