Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

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Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге допускает отмену обязательного масочного режима и других коронавирусных ограничений, заявил местный губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт Петербург». Глава города отметил, что он отправил письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предложил отменить обязательное ношение масок, сделав его рекомендательным. Он уточнил, что за последние четыре недели заболеваемость COVID-19 в Петербурге упала на 40,6%.

Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением отменить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида. Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданны, — заявил Беглов.

В Москве масочный режим отменили в середине марта. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Также в Москве отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников.

Иммунолог Николай Крючков посоветовал россиянам носить маски в общественном транспорте и помещениях из-за грядущего распространения новых подвидов штамма коронавируса «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Он также рекомендовал соблюдать остальные меры безопасности и ревакцинироваться.