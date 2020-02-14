Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожелал, чтобы каждую семью в регионе затронула война. Чиновник оговорился на праздничном концерте для ветеранов после того, как представил ролик о Великой Отечественной войне.
Нам хотелось, чтобы в каждую семью... и каждую семью затронула война. И мы хотели, чтобы все эти [памятные] мероприятия, в том числе сегодняшний концерт, запомнились вам, — сказал Паслер.
Зрителями концерта стали около 3,5 тысячи человек: ветераны войны, труженики тыла, дети войны, чиновники, общественные деятели, журналисты и другие оренбуржцы. Мероприятие открыло Год памяти и славы в области.
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Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин включил вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра культуры Ольгу Любимову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и ещё нескольких чиновников в оргкомитет 75-летнего юбилея Победы.
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