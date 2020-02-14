https://static.news.ru/photo/c94e6198-4f26-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожелал, чтобы каждую семью в регионе затронула война. Чиновник оговорился на праздничном концерте для ветеранов после того, как представил ролик о Великой Отечественной войне.

Нам хотелось, чтобы в каждую семью... и каждую семью затронула война. И мы хотели, чтобы все эти [памятные] мероприятия, в том числе сегодняшний концерт, запомнились вам, — сказал Паслер.

Зрителями концерта стали около 3,5 тысячи человек: ветераны войны, труженики тыла, дети войны, чиновники, общественные деятели, журналисты и другие оренбуржцы. Мероприятие открыло Год памяти и славы в области.

По информации Lenta.ru, в пресс-службе оренбургского губернатора признали, что на концерте и в соцсетях показали черновую версию ролика, но отказались прокомментировать оговорку Паслера.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин включил вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра культуры Ольгу Любимову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и ещё нескольких чиновников в оргкомитет 75-летнего юбилея Победы.