Губернатор Подмосковья рассказал о прибавке к зарплате педагогов

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Жители Курганской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть новую школу, передаёт Sobesednik.ru. Она уже построена, но местные чиновники после смены губернатора не хотят выкупать здание у застройщика из-за высокой стоимости. В старой школе более 50 лет не было ремонта: пол проваливается, а с потолка падает штукатурка, рассказали граждане.

Ещё полтора года назад в селе Кетово Курганской области должна была открыть свои двери для более чем 1000 детей новая школа, построенная по Национальному проекту «Образование». Но этого не произошло,...