Губернатор Подмосковья рассказал о прибавке к зарплате педагогов
Губернатор Воробьёв: педагоги и воспитатели Подмосковья будут получать на 5 тысяч больше
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:59, 24 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Учителя школ и воспитатели Подмосковья с января будут получать прибавку к зарплате размером в пять тысяч рублей, младшим воспитателям добавят всего две с половиной тысячи, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. При этом первая выплата поступит в феврале, пишет «360».
Ещё важная деталь, которая должна прозвучать сегодня, — это увеличение зарплаты учителям (их у нас порядка 50 тысяч), воспитателям (их у нас порядка 40 тысяч в детских садах) и младшим воспитателям, а их в народе называют нянечками (их порядка 20 тысяч), — рассказал Воробьёв.
По имеющимся данным, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и заведующие детских садов будут получать надбавку автоматически, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.
Ранее Воробьёв заявил, что одинокие и безработные пенсионеры Подмосковья, живущие на минимальное пособие, получат прибавку к пенсии: теперь их ежемесячное пособие будет составлять 17 тысяч рублей. По его словам, такие меры поддержки коснутся 33 тысяч человек, которые проживают в Московской области больше 10 лет и не имеют дополнительного дохода.