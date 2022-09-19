Губернатор Подмосковья лично проверит электрички Ярославского направления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начиная с января 2022 года жители Подмосковья оставили более 100 жалоб на поезда Ярославского направления, сообщает «360». Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки исправить все проблемы на этой железнодорожной линии и заявил, что лично совершит поездку на электричке для оценки состояния вагонов.

С собой в поездку в конце ноября из Мытищ в Москву он пригласил генерального директора ЦППК Ивана Конева.

Ярославское направление — самое загруженное. И его модернизация оказалась с 2025 года. Этого года ждать можно, но жизнь идет сегодня и сейчас. Поэтому я прошу все мероприятия провести, — заявил губернатор.

По словам главы Подмосковья, снять нагрузку с Ярославского направления поможет запуск МЦД-5, развитие которого начнется в 2025 году. Тогда же на этом направлении появятся поезда «Иволги» — электрички с широкими дверьми, сквозным проходом по всему поезду, большой вместимостью и системой климат-контроля.

Губернатор Московской области ранее рассказал, что жители региона активно направляют обращения властям с замечаниями о благоустройстве. По его мнению, для того чтобы обеспечить перемены в обществе, важно своевременно реагировать и выполнять просьбы людей. Воробьев привел несколько примеров обращений от жителей, среди которых были просьбы об установке мусорных баков, камер на дорогах и остановочных павильонов.