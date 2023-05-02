Губернатор назвал причину схода с рельсов грузового поезда под Брянском Богомаз: под Брянском грузовой поезд сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства

Фото: bryanskobl.ru

Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов около станции Снежетьская из-за срабатывания взрывного устройства. По его словам, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц.

В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава, — отмечается в сообщении.

По данным губернатора, пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что из опрокинувшихся вагонов поезда произошел разлив, предположительно, серы и селитры. По данным канала, сотрудники МЧС приступили к охлаждению упавших вагонов, чтобы предотвратить дальнейший разлив опасных веществ. Baza сообщает, что также опрокинулись вагоны с металлоломом.