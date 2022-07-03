ВСУ провели минометный обстрел поселка Теткино Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он опубликовал снимки с разбитыми окнами жилых домов, продырявленными кровлями и заборами. Старовойт уточнил, что в результате действий украинской армии никто не пострадал.
Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет, — заявил Старовойт.
Также политик уточнил, что российские военные подавили атаку неприятеля ответным огнем.
Ранее Старовойт заявил, что ПВО Курска сбила два украинских беспилотника «Стриж». По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Населенный пункт Теткино также подвергся обстрелу 1 июля. Несколько домов получили повреждения, обошлось без жертв.