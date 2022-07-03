Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Теткино Старовойт: ВСУ провели минометный обстрел поселка Теткино под Курском

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Белгород. Местный житель (справа) и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте дома, разрушенного в результате ЧП

ВСУ провели минометный обстрел поселка Теткино Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он опубликовал снимки с разбитыми окнами жилых домов, продырявленными кровлями и заборами. Старовойт уточнил, что в результате действий украинской армии никто не пострадал.

Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет, — заявил Старовойт.

Также политик уточнил, что российские военные подавили атаку неприятеля ответным огнем.

Ранее Старовойт заявил, что ПВО Курска сбила два украинских беспилотника «Стриж». По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Населенный пункт Теткино также подвергся обстрелу 1 июля. Несколько домов получили повреждения, обошлось без жертв.