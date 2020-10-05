Губернатор Камчатки назвал три возможные причины загрязнения океана

https://static.news.ru/photo/95a9ddce-0699-11eb-a612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Власти Камчатки рассматривают три версии возникновения сложной экологической ситуации на побережье, сообщил губернатор края Владимир Солодов.

По словам главы региона, специалисты уделяют внимание как версии о необычных природных явлениях, так и возможности техногенного воздействия, передаёт РИА Новости.

Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, — уточнил Солодов.

Губернатор добавил, что более точные сведения появятся после исследования проб, взятых с побережья. Образцы загрязнений направлены в Москву и Владивосток, результаты их анализа будут готовы приблизительно к середине дня 5 октября.

Фото и видео побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями, начали появляться в соцсетях 3 октября. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что находится на связи с руководством Камчатского края и Министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе. Она подчеркнула, что ждёт оперативных и объективных результатов проверок и экспертиз.