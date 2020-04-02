Губернатор Архангельской области покидает свой пост

https://static.news.ru/photo/bcd17548-74e9-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Игорь Орлов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области, решил оставить свой пост. Политик сообщил об этом в разговоре с журналистами в четверг, 2 апреля.

Я уже написал заявление об увольнении, — приводит ТАСС слова губернатора.

Орлов руководил Архангельской области в течение восьми лет. В 2012 году он сменил на этом посту Илью Михальчука.

На протяжении трёх лет в должности Орлова была приставка «временно исполняющий обязанности». В 2015 году он победил на губернаторских выборах в первом туре и избавился от неё.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты иркутской думы приняли 17 марта досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова. Бердников будет исполнять обязанности первого замгубернатора области.