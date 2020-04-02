Губернатор Архангельской области покидает свой пост

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области, решил оставить свой пост. Политик сообщил об этом в разговоре с журналистами в четверг, 2 апреля.
Я уже написал заявление об увольнении, —
приводитТАСС слова губернатора.
Орлов руководил Архангельской области в течение восьми лет. В 2012 году он сменил на этом посту Илью Михальчука.
На протяжении трёх лет в должности Орлова была приставка «временно исполняющий обязанности». В 2015 году он победил на губернаторских выборах в первом туре и избавился от неё.
Как ранее писал NEWS.ru, депутаты иркутской думы приняли 17 марта досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова. Бердников будет исполнять обязанности первого замгубернатора области.
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