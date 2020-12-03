Грузовой Boeing во второй раз экстренно сел в Новосибирске

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Грузовой борт Boeing 747 во второй раз совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Причиной вновь стало срабатывание датчика неисправности шасси.

Вскоре после вылета вновь сработала сигнализация о неисправности шасси, после выработки топлива самолёт благополучно приземлился в 12:09 по местному времени, — сообщает осведомлённый источник, чьи слова приводит «Интерфакс».

В ночь на пятницу 4 декабря этот самолёт уже вылетал из Новосибирска в Чанджоу и был вынужден вернуться из-за срабатывания датчика неуборки правого шасси. Очевидно, устранить проблему не удалось.

Стоит отметить, что на борту находится четыре человека. Информации о возможных пострадавших не поступало. Самолёт эксплуатируется авиакомпанией Люксембурга. Cargolux Airlines International.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — село Тиличик, был вынужден вернуться в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла. Неисправность на ЯК-40 произошла во время полёта. На борту в этот момент находился 21 человек, никто не пострадал.