Белорус в Петербурге сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге гражданин Белоруссии сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, ребенок пытался перебежать дорогу на красный свет.

Канал пишет, за рулем автомобиля находился 45-летний гражданин Белоруссии. По информации канала, мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В настоящее время с водителем и родителями ребенка работают сотрудники правоохранительных органов, пишет SHOT.

Ранее в управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в Новороссийске водитель автомобиля Jaguar сбил мать с младенцем в коляске на пешеходном переходе на улице Снайпера Рубахо. Женщину и ребенка доставили в больницу.

29 ноября в Петербурге водитель «Газели» сбил пенсионерку на тротуаре и проехал по ней. Водитель сдавал назад и не заметил 75-летнюю женщину.