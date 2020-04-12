Город Алдан в Якутии закрыли на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/81115546-7c7d-11ea-92f0-fa163e074e61_660.jpg Алдан, Якутия Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым ввёл карантин в городе Алдан, где выявлено пять случаев коронавируса.

Согласно документу, свободное передвижение граждан ограничено с 12 апреля. Все жители, которые находятся за пределами города, не смогут попасть в него даже на выходные, а покинуть его разрешат только после двухнедельного карантина.

Также запрещены поездки на личном и общественном транспорте. Исключение составляют перевозки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, отходов и иных неотложных грузов.

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