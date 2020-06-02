Песков: главы регионов сами принимают решения об ослаблении ограничений

https://static.news.ru/photo/5eb61548-a4b6-11ea-9a72-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы регионов в рамках «режима особых полномочий» самостоятельно принимают решения о переходе на последующие этапы снятия ограничений. Это вызвано тем, что они лучше понимают ситуацию на местах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вместе с тем, подчеркнул он, решения принимаются в координации с федеральным центром.

Происходит разноскоростной переход на последующие стадии ослабления режима, в одних регионах это происходит быстрее, о чём вчера говорила [глава Роспотребнадзора Анна] Попова, в других регионах — медленнее. Но в целом по России ситуация имеет тенденцию стабилизации и даёт повод для осторожного оптимизма, — цитирует Пескова РИА Новости.

Таким образом, ситуация, когда в одном регионе все ограничительные меры сняты, а в другом какая-то их часть сохраняется, вполне возможна. Это зависит от эпидемической обстановки, которую учитывают главы регионов, дал понять представитель Кремля.

Ранее, как писал NEWS.ru, Попова заявила, что выход России из режима ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, не будет одномоментным.