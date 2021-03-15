Главу Астраханской таможни задержали по делу о превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/2a4113ca-8580-11eb-a6ef-96000091f725_660.jpg Ильдар Саидов Фото: astrobl.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника Астраханской таможни генерала Ильдара Саидова в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Сегодня Саидов задержан в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), возбуждённого Главным следственным управлением Следственного комитета, — рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Саидов причастен к занижению таможенных пошлин для отдельных коммерсантов. Мужчину этапируют в Москву, где в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Саидов был назначен на должность главы Астраханской таможни в июне 2017 года. Ранее он занимал различные должности на Татарстанской и Краснодарской таможнях. Задержанный был награждён нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, а также медалью «За усердие».

Ранее стало известно о задержании бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Ему уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет намерен ходатайствовать о его аресте.