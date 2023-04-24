При попытке атаки в Севастополе морской дрон не вошел в Стрелецкую бухту и был уничтожен на подходе к ней, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что зданий, причалов и иных сооружений разрушено не было.