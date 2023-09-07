Глава Ростова-на-Дону показал кадры с места падения БПЛА у штаба ЮВО

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опубликовал в Telegram фотографии с места падения беспилотника у здания штаба Южного военного округа. На кадрах видно, что оперативные службы города пытаются устранить последствия удара при помощи спецтехники.

Спасатели города устраняют последствия падения БПЛА, удаляют конструкции, грозящие обрушением, — написал Логвиненко.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим ЧС на месте падения обломков украинского беспилотника в Ростове-на-Дону. По его словам, ограничения затронут жителей трех домов по улице Пушкина. Всего в этих домах проживают 99 человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого Голубев также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.