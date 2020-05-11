Глава Приморья не видит причин для отмены в регионе режима самоизоляции

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Говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введённых в Приморье в связи с пандемией коронавируса, пока рано в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, считает глава региона Олег Кожемяко.

Кожемяко заявил, что на данный момент приоритетной остаётся работа по снижению темпов заболеваемости и когда ситуация выровняется, можно будет постепенно смягчать действующие в регионе ограничительные меры, передаёт ТАСС.

Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований, — подчеркнул губернатор.

На данный момент в Приморье заражено 955 человек, увеличилось число тяжело переносящих болезнь. К аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

Недельный темп прироста составляет 56%, среднесуточный — 8%. Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует, — добавила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Как писал NEWS.ru ранее, режим пропусков для передвижения по городу продолжит действовать в столице до 31 мая 2020 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.