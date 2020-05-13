Глава муниципалитета на Урале открыл торговые центры в период изоляции

https://static.news.ru/photo/8390f2a2-9507-11ea-8700-fa163e074e61_660.jpg Виктор Лачимов Фото: Виктор Лачимов/facebook.com

Глава администрации Тавдинского района Свердловской области Виктор Лачимов разрешил закончить учебный год и открыл 13 торговых центров. Данное решение напрямую противоречит указу губернатора региона Евгения Куйвашева, который продлил до 18 мая режим самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, Лачимов позволил возобновить деятельность курсантскому корпусу «Ювента». Также, снова по решению главы администрации, начала работать спортивно-техническая школа ДОСААФ РФ.

При этом в округе до особого распоряжения остаётся под запретом деятельность всех ресторанов, кафе и салонов красоты. Также в Тавдинском районе сохраняется масочный режим.

Сам Лачимов на своей официальной странице в социальной сети сообщил, что в настоящее время на территории округа зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. В больнице находятся шесть человек, трое из них — дети. Один пациент уже выздоровел.

Решение главы администрации в региональном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 восприняли как «выходящее за рамки полномочий».

Режим ограничительных мер, а также этапы их смягчения на всей территории Свердловской области устанавливаются указом губернатора. До вступления в силу новой редакции оперштаб рекомендовал бы воздержаться от поспешных решений, — приводит сообщение «КП-Урал».

В общей сложности в Свердловской области зафиксировано 2298 случаев заболевания. Среди госпитализированных пациентов 13 находятся в тяжёлом состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, в Свердловской области не могут разобраться, когда нужно выходить на работу.