В Екатеринбурге считают, что самоизоляцию должны отменять власти региона

https://static.news.ru/photo/fa92f3ae-93a5-11ea-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: екатеринбург.рф

В Свердловской области не могут разобраться когда нужно выходить на работу. Издание www.e1.ru опросило юристов.

Отмечается, что президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам заявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев сказал, что по итогам недели сообщит, какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях. Юристы полагают что, если губернатор вводил режим самоизоляции, он и должен его отменить.

Потому что все режимы ЧС, карантинов и так далее относятся к ведению субъектов, — цитирует издание юриста Юлию Федотову.

Того же мнения придерживается и член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий. Юрист Вадим Батретдинов объяснил, что президент завершил режим нерабочих дней, но не режим самоизоляции.

По мнению большей части опрошенных юристов, общепиту, клубам, спортивным учреждениям, которые были закрыты по санитарно-эпидемиологическим основаниям, нужно ждать решения губернатора.

Как писал NEWS.ru, действующие в Свердловской области ограничения в связи с распространением коронавируса будут продлены до 18 мая.