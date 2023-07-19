Глава Крыма рассказал подробности пожара на полигоне Аксенов: последствия пожара на полигоне будут устранены в кратчайшие сроки

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Сотрудники ДПС и автомобили на трассе «Таврида». Утром произошел пожар на полигоне в Кировском районе

Причины пожара на полигоне в Кировском районе Крыма установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки, — сказал Аксенов.

Он уточнил, что в связи с инцидентом эвакуируют жителей четырех населенных пунктов, в общей сложности 2,2 тысячи человек. В каждом из этих населенных пунктов, а также в пунктах временного размещения дежурят бригады скорой помощи. Аксенов также добавил, что помощь Крыму в устранении последствий инцидента не требуется.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков уточнял, что власти эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от горящего Старокрымского военного полигона. По его словам, свои жилища им придется покинуть примерно на сутки.

По причине пожара перекрыта трасса «Таврида». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Водители могут проехать по районам Первомайского и Старого Крыма.