https://static.news.ru/photo/a3205148-150a-11eb-987f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Калининграда Алексей Силанов объявил об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил на внеочередном заседании Горсовета.

Сегодня вступили в силу изменения в устав Калиниграда, поэтому я решил написать заявление об уходе по собственному желанию, — заявил Силанов в пятницу 23 октября.

Горсовет одобрил отставку Силанова. О его намерении покинуть пост стало известно накануне, 22 октября. При этом после предыдущего заседания, где были приняты поправки в устав, руководитель совета Андрей Кропоткин заявил, что Силанов доработает до конца срока. Полномочия главы Калининграда должны были истечь в сентябре 2021 года.

Изменения в уставе Калининграда предполагают возвращение должности сити-менеджера, а также разделяются полномочия между ним и главой города. В поддержку этой поправки проголосовало 25 членов Горсовета, двое высказались против. Пост сити-менеджера существовал в Калининграде с 2008-го по 2012 год, кандидат на него назначался решением Окружного совета депутатов сроком на два года.

Алексей Силанов принял руководство местной администрацией в апреле 2018 года. Для этого он покинул пост депутата Госдумы, где представлял Калининградскую область.

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