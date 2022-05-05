Глава Читы призвал передать муниципалитету полномочия для контроля такси

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Жители Читы жалуются на несвоевременную подачу такси, громкую музыку в салоне, а также на грязные автомобили и грубое отношение водителей, заявил глава городской администрации Александр Сапожников. Он обратился к депутатам заксобрания с просьбой передать полномочия для контроля за таксистами на уровень муниципалитета, пишет «МК в Чите».

Мы сильно обеспокоены таксистами. Город никакого отношения к ним не имеет, но есть проблемы, которые они создают. Читинцы жалуются на несвоевременную подачу, громкую музыку в салоне, на грязные машины и грубое отношение. Мы предлагаем сделать ответственными за такси как вид транспорта муниципалитет, — предложил Сапожников.

Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству краевого заксобрания Виктория Бессонова пообещала обсудить проблему контроля над таксистами на площадке парламента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выступила против предложений Минтранса о наделении властей регионов новыми полномочиями в сфере такси. Ведомство предлагало разрешить субъектам ограничивать количество автомобилей такси, определять тарифы на поездки и обязывать открывать филиалы своих компаний в субъектах страны.