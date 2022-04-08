ФАС выступила против ограничения количества такси в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против предложений Минтранса о наделении властей регионов новыми полномочиями в сфере такси. Согласно законопроекту, ведомство предлагало разрешить субъектам ограничивать количество автомобилей такси, определять тарифы на поездки и обязывать открывать филиалы своих компаний в субъектах страны, об этом сообщают «Известия».

Глава ФАС Максим Шаскольский направил главе аппарата правительства вице-премьеру Дмитрию Григоренко отказ в реализации предложенных мер. По мнению ведомства, принятие законопроекта приведёт к искажению спроса и предложения на рынке.

По данным ФАС, документ утвердили уже несколько ведомств. Законопроект согласовали с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Ространснадзором, ФНС, Минздравом и правкомиссией по законопроектной деятельности. Однако ФАС не привлекли к согласительным процедурам.

По законопроекту имеются неурегулированные разногласия со стороны ФАС России (…) ФАС не привлекалась к согласительным процедурам по снятию разногласий с Минтрансом РФ, — сказано в письме от 24 марта.

Ранее сообщалось, что таксопарки прогнозируют возвращение «бомбил». К такому витку могут привести подорожание запчастей и авто.