Глава Бурятии уволил замминистра за езду в наркотическом опьянении Глава Бурятии Цыденов уволил замминистра образования за езду в наркотическом опьянении

Фото: bsu.ru

Батор Цыренжапов

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить заместителя министра образования республики Батора Цыренжапова, ранее задержанного за езду в состоянии наркотического опьянения, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на официальный Telegram-канал регионального правительства. Как уточняется, информация о Цыренжапове уже удалена с сайта регионального Минобрнауки.

Издание уточняет, что высокопоставленный чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Дата инцидента неизвестна. Батор Цыренжапов был назначен на должность замминистра образования 14 марта 2022 года с приставкой «врио». До этого он занимал пост пpeдceдaтeля кoмитeтa пo нaдзopy и кoнтpoлю в cфepe oбpaзoвaния.

Между тем, по информации ряда источников, чиновник был задержан 7 июля за рулем своей иномарки. Анализ крови якобы показал наличие веществ каннабиоидной группы, в результате мировой судья отправил Цыренжапова под арест на 10 суток, пишет издание.

Ранее сообщалось, что полиция задержала члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова. По данным Telegram-канал SHOT, общественник отправил два килограмма мефедрона в Калининградскую область для продажи через даркнет. Бирюков был отправлен в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».