Глава Бурятии сообщил о завершении частичной мобилизации Глава Бурятии Цыденов сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе

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Мобилизационные мероприятия в Бурятии завершены. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель региона Алексей Цыденов. Он отметил, что пункты сбора закрываются, но военкоматы продолжают работать с добровольцами.

В республике задание по мобилизации выполнено. <...> Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами, такие люди есть и сейчас продолжают идти, — написал глава региона.

Он добавил, что сейчас также продолжается работа по дополнительному медицинскому осмотру. Они будут проходить еще в течение двух дней.

Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается, — отметил Цыденов.

Ранее опрос Левада-Центра (признан Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента) показал, что 23% россиян испытывают гордость за страну на фоне сообщений о введении мобилизации, 6% опрошенных рассказали об удовлетворении, еще 6% — о воодушевлении. При этом 47% респондентов не стали скрывать и заявили, что испытывают тревогу, страх и ужас.