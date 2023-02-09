Глава Бурятии купил на ярмарке ковер с портретом Путина

Фото: t.me/buryatiaofficial

Глава Бурятии Алексей Цыденов купил произведенный в Монголии шерстяной ковер с портретом президента России Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале правительства республики. Глава региона приобрел его на российско-монгольской выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц», которая открылась в Улан-Удэ накануне.

На открытии мероприятия глава Бурятии совместно с монгольской делегацией осмотрел товары производителей обеих стран. Одним из приобретений главы республики стал ковер монгольского производства с изображением Президента России, — говорится в сообщении.

Цыденов опубликовал фото ковра в своем Telegram-канале, отметив, что «Путин в Монголии авторитет».

Ранее сообщалось, что петербургский художник Алексей Сергиенко повторно написал картину «Путин с щенком», увеличив ее размер вдвое. Он пояснил, что решил увеличить картину сообразно росту «масштаба личности» президента России, а также расширению территории страны под его управлением за последние 10 лет.