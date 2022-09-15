Глава Белгородской области: при обстреле Нехотеевки снаряд упал на АЗС

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При обстреле села Нехотеевка Белгородского района один из снарядов попал по заправочной станции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента начался пожар.

Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар, — написал Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет, поскольку АЗС давно не работает, и топливо на ней отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место ЧП.

Несколько часов назад Гладков сообщал об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Красный Хутор Белгородского района. Как доложил глава поселения, новые разрушения обнаружили в 14 домовладениях. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей улиц, проходящих вдоль границы, ранее расселили.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ ведут обстрел села Красный Хутор. Атака украинских военных привела к разрушениям, глава района призвал к эвакуации жителей. В Сети также появилось видео последствий обстрела. На кадрах видны поврежденные участки и дома, в которых выбиты стекла.

До этого обстрелам подверглась Логачевка. По данным Гладкова, пострадавших и разрушений зафиксировано не было, глава городского округа эвакуировал жителей населенного пункта в безопасное место.