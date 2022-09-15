Гладков: ВСУ вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах силами ВСУ села Красный Хутор. В результате атаки жертв и раненых нет, однако был нанесен ущерб 14 домам. По его словам, жители улиц, проходящих вдоль российско-украинской границы, были отселены еще вчера, 14 сентября.

ВСУ вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района. По докладу главы поселения новые разрушения есть в 14 домовладениях, — говорится в сообщении.

14 сентября губернатор сообщил, что ВСУ ведут обстрел села Красный Хутор. Агрессия украинских военных привела к разрушениям, глава района призвал к эвакуации жителей. В Сети также появилось видео последствий обстрела. На кадрах видны поврежденные участки и дома, в которых выбило стекла.

12 сентября Гладков сообщил об обстрелах Логачевки. До этого жители области рассказали, что в регионе слышали звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечалось, что наиболее громкие взрывы были слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.