В Белгороде сообщили о вывозе жителей из обстреливаемого села Красный Хутор Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эвакуация. Архивное фото

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Красный Хутор, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате атаки в селе есть разрушения, а глава района эвакуирует жителей.

Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние, — написал Гладков.

В Сети также появилось видео последствий обстрела. На кадрах видны поврежденные участки и дома, в которых выбило стекла.

12 сентября Гладков сообщил об обстрелах Логачевки. До этого жители области рассказали, что в регионе слышали звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечалось, что наиболее громкие взрывы были слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.

Позже Гладков заявил, что в ходе обстрела погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставили четырех пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Местные власти организовали эвакуацию жителей после обстрела, было вывезено 27 человек.