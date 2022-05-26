Глава Белгородской области показал фото обстрелов Журавлевки Глава Белгородской области Гладков опубликовал фото обстрелов Журавлевки со стороны Украины

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы / Фото Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фото обстрелов приграничного села Журавлевка со стороны Украины. По его словам, повреждено 13 домов, есть пострадавший. Глава региона добавил, что восстановительные работы проводить пока опасно.

Ситуация не позволяет начать восстановительные работы. Рисковать жизнями строителей не будем. Состояние пострадавшего во время вчерашнего обстрела стабильное. Ранение средней степени тяжести, после операции перевели в палату. Обязательно его проведаю, — написал Гладков.

Накануне губернатор заявил о том, что жители Журавлевки и Нехотеевки несколько недель назад были эвакуированы. Обстоятельства, при которых пострадавший оказался в селе, выясняются.

25 мая власти Белгородской области на две недели продлили «желтый» уровень террористической опасности. Ограничения будут действовать до 9 июня.