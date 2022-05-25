Село Журавлёвка в Белгородской области снова обстреляли Гладков: село Журавлёвка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале заявил, что село Журавлёвка подверглось обстрелу. В результате атаки были повреждены пять домовладений. По словам главы региона, жители Журавлёвки и Нехотеевки несколько недель назад были эвакуированы, однако один человек оказался в селе во время атаки. Молодой человек получил глубокое осколочное ранение. Обстоятельства произошедшего выясняются, Гладков пообещал раскрыть подробности позже.

Идёт обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены пять домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением, — написал он.

Белгородская область многократно подвергалась обстрелам. Так, в апреле атаки обрушились на Журавлёвку и Сподарюшино, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, а также пострадал один человек, который оказался в населённом пункте после эвакуации.

В МЧС по Белгородской области, в свою очередь, назвали фейком сообщения об эвакуации мирных жителей с территории приграничных с Украиной населённых пунктов. В ведомстве отметили, что лжесотрудники МЧС звонят жителям региона и вводят их в заблуждение, предупреждая о якобы готовящейся эвакуации.

Позже, в мае, Журавлёвка вновь была обстреляна. По данным местной администрации, восстановительные работы в поселении пришлось остановить из-за риска новых обстрелов. 25 мая власти региона продлили «жёлтый» уровень террористической опасности. По словам Гладкова, ограничения будут действовать до 9 июня.