Белгородские власти продлили «жёлтый» уровень террористической опасности Власти Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 9 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Фото vk.com/gladkov_vv

В Белгородской области на две недели продлён «желтый» уровень террористической опасности. Об это сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Ограничения будут действовать до 9 июня.

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Средний из трёх существующих уровней террористической опасности — «жёлтый» — был введён в Белгородской области 11 апреля. Он подразумевает реальную возможность совершения террористического акта. Это означает, что данные о возможности теракта подтверждены, но неизвестны время и место готовящейся атаки.

21 мая сообщалось, что три беспилотника, происхождение которых не установлено, скинули по одной гранате на улицу Садовую в посёлке Прилесье Белгородской области. Населённый пункт расположен всего в тысяче метров от украинской границы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подробностях нового обстрела села Солохи 18 мая, в ходе которого пострадал один человек. Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает. В результате атаки со стороны Украины были повреждены ЛЭП. 17 мая нападение также было совершено на село Безымено, в результате инцидента лёгкие ранения зафиксированы у одного человека.