Глава Белгородской области рассказал об обстреле региона со стороны ВСУ

Вячеслав Гладков / Фото vk.com/gladkov_vv

Белгородскую область обстреляли военные ВСУ, заявил глава региона Вячеслав Гладков. В своём Telegram-канале он отметил, что обстрел произошёл со стороны села Безымено. Гладков уточнил, что по результатам инцидента пострадал один человек, получивший небольшое ранение. Губернатор заверил, что ему оказывается медицинская помощь. Также Гладков пообещал, что разрушенные участки территории будут восстановлены в максимально сжатые сроки.

Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение лёгкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории, — заявил Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что село Алексеевка в Глушковском районе было обстреляно из крупнокалиберного оружия. В результате атаки ВСУ был нанесён ущерб нескольким жилым домам и школе, пострадавших не зафиксировано.

С начала военной спецоперации на Украине Курская область не раз становилась целью атак украинских ВС. 11 мая Старовойт рассказал, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в приграничной зоне, пострадавших и ущерба не зафиксировано. 1 мая в регионе обнаружено частичное обрушение железнодорожного моста, оно произошло в результате диверсии.