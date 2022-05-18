Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле региона ВСУ Белгородский губернатор Гладков: при обстреле региона со стороны Украины повреждена ЛЭП

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привёл подробности обстрела села Безымено со стороны Украины, который произошёл 17 мая. При инциденте нарушена линия электропередачи (ЛЭП), говорится в его сообщении, размещённом в соцсети «Вконтакте». Он добавил, что с целью оценки ущерба на место выехал его заместитель, а восстановительные работы начнутся 18 мая.

Нарушена линия электропередачи, с утра начнём восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стёкла. <...> Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами, конечно, справимся, — указал глава региона.

Кроме того, Гладков со ссылкой на министра здравоохранения субъекта сообщил, что пострадавший в результате атаки гражданин был прооперирован: его жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное.

Ранее стало известно, что Вячеслав Гладков 17 мая заявил: Белгородскую область обстреляли военные ВСУ. Он уточнил, что по результатам инцидента в селе Безымено Грайворонского округа пострадал один человек, получивший небольшое ранение. Губернатор заверил, что ему оказывается медицинская помощь.