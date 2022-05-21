Baza: на Белгородскую область сбросили гранаты с квадрокоптеров

Фото gladkov_vv/vk.com

Три беспилотника, происхождение которых пока не установлено, скинули по одной гранате на улицу Садовую в посёлке Прилесье Белгородской области, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, никто не пострадал. Инцидент произошёл днём 20 мая.

Взрывы в итоге повредили два забора, стеклопакет и колесо служебного «Камаза». Пострадавших не было, — говорится в сообщении.

Кто управлял квадрокоптерами, пока неизвестно. При этом отмечается, что посёлок Прилесье расположен всего в тысяче метров от украинской границы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подробностях нового обстрела села Солохи 18 мая, в ходе которого пострадал один человек. Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает. В результате атаки со стороны Украины были повреждены ЛЭП. 17 мая нападение также было совершено на село Безымено, в результате инцидента лёгкие ранения зафиксированы у одного человека.

В Белгородской области до 25 мая действует «жёлтый» уровень террористической опасности: это средний из трёх существующих уровней, подразумевающий реальную возможность совершения террористического акта.