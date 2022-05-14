Стало известно о разрушениях после обстрелов в Белгородской области В Белгородской области 280 домов пострадали при обстрелах со стороны Украины

Фото Евгений Силантьев/ТАСС

В Белгородской области за время военной спецоперации 280 домов, 85 легковушек и грузовых авто получили повреждения различной степени, сообщается на сайте регионального правительства. Львиная доля повреждений пришлась на Белгородский район. По данным пресс-службы губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе удалось полностью восстановить 124 дома, однако в некоторых сёлах ремонт пришлось приостановить по соображениям безопасности. Владельцам пострадавших машин будет предложен ремонт или компенсация.

Всего в регионе на сегодня насчитывается 280 домов с различной степенью повреждений, — говорится в сообщении.

Так, из-за рисков новых обстрелов восстановительные работы пришлось временно остановить в Журавлёвке и Нехотеевке Белгородского района. По словам советника губернатора Валентина Демидова, в селе Головчино из 95 пострадавших домов отремонтировали 85. В областном центре в порядок привели все 16 разрушенных строений на улицах Дальняя Садовая, Везельская, Совхозная. В посёлке Майский работы вышли на завершающий этап, а в селе Солохи подрядчик только приступает к ремонту — предварительно, здесь пострадали 54 дома.

Здесь разные степени разрушения: есть дома, где необходимо заменить 1-2 стекла, либо отремонтировать 2-3 дырки в заборе, а есть серьёзные повреждения, где нужно полностью или частично восстанавливать домовладение или хозпостройку, — пояснил Демидов.

11 мая село Солохи подверглось обстрелу. По словам Гладкова, атака была со стороны Украины. В результате неё один местный житель скончался, семь человек получили ранения. Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, все лекарства есть в полном объёме. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов этого села. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал укрепить безопасность граничащих с Украиной регионов.