МЧС назвало фейком сообщения об эвакуации приграничных сёл под Белгородом МЧС опровергло сообщения об эвакуации приграничных сёл в Белгородской области

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Лжесотрудники МЧС продолжают звонить жителям Белгородской области и вводить их в заблуждение, предупреждая о якобы готовящейся эвакуации из сёл, расположенных на границе с Украиной, рассказали в Telegram-канале регионального главка МЧС. В ведомстве подобные сообщения назвали фейками и отметили, что злоумышленники, цель которых — «посеять панику среди населения», звонят с номеров, зарегистрированных не на территории России.

Сегодня жителям региона снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров. <...> Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. <...> Эта информация не соответствует действительности и является фейком, — говорится в сообщении.

14 мая в МЧС региона уже сообщалось о подобных случаях. В министерстве призвали не верить злоумышленникам и доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и местных органов власти.

Накануне село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелам. В результате атаки, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадал один человек. Также 17 мая нападение было совершено на село Безымено, где были повреждены линии электропередач.