Гладков: в Белгородской области сбит беспилотник

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе сбит беспилотник. По словам губернатора, никто при этом не пострадал.

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Несколько часов назад в Telegram-каналах появились сообщения о том, что российские военные вступили в бой с группой украинских диверсантов на границе Белгородской области у деревни Дроновки в Грайворонском городском округе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Гладков первоначально ее опровергал, но затем подтвердил.

Губернатор также сообщил, что днем 22 мая беспилотник сбросил бомбу рядом с жилым домом в селе Новая Таволжанка. Жильцы при этом не пострадали. Беспилотник также упал неподалеку.

Накануне БПЛА был сбит в Шебекинском районе. По данным Telegram-канала SHOT, к аппарату было прикреплено самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками. По информации канала, при падении устройство не сдетонировало. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.