Гладков рассказал о пожаре и пострадавшем после обстрела ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков: снаряды ВСУ попали в ТЦ, один из жителей тяжело ранен

Фото: t.me/vvgladkov

Снаряды, выпущенные со стороны ВСУ по Шебекино, попали в торговый центр, в результате чего здание загорелось. Среди пострадавших — мужчина, его ранило осколками, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, сейчас ему оказывается необходимая медпомощь.

Обстрел Шебекино. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое, — написал глава региона в своем Telegram-аккаунте.

20 февраля под обстрел со стороны Украины попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Гладков сообщал, что в результате удара ВСУ никто не пострадал, при этом были повреждены несколько частных домов, также разрушения получили несколько предприятий. После прилетов в Вознесеновке начали эвакуацию жителей. В тот же день губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском округе пострадал мужчина, также ранения получила женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.

Также 21 февраля украинские силовики обстреляли Глушковский район Курской области. ВСУ выпустили по двум населенным пунктам семь снарядов, сообщал глава российского региона Роман Старовойт.